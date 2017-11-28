В Башкирии вновь поднялись цены на бензин

Рост цен коснулся всех марок бензина на заправках «Башнефти».

Сегодня, 28 ноября, на АЗС «Башнефти» в Башкирии изменились цены на бензин популярных марок. Теперь бензин марки Atum 92 стоит 36,60, Atum 95 -39,00, АИ-92 – 36,00, АИ-98 – 42,10. Рост составил 10 копеек.

Две недели назад заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что с середины ноября будут увеличены пошлины для нефтяных компаний.

- Сейчас меняется конъюнктура внешнего рынка. Вы знаете, цены на нефть выросли существенным образом. Пошлина меняется примерно с месячной задержкой. Это означает, что увеличенная пошлина будет применяться с середины месяца, - рассказал Голомолзин журналистам, - это означает, что предел роста цены на бензин и стимул для её снижения появятся в ближайшее время.