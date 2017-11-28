Трассу Уфа-Оренбург приведут в нормативное состояние к концу 2018 года

Такое заявление сделал исполняющий обязанности начальника ФКУ «Федеральное управление дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

Завершить ремонт трассы Р-240 Уфа-Оренбург на территории Башкирии планируется к концу следующего года. Об этом сегодня на пресс-завтраке, который организовала газета «Коммерсантъ-Башкортостан» рассказал исполняющий обязанности руководителя ФКУ «Федеральное управление автодорог "Приуралье» Рамиль Сенжапов.

- У нас план до конца следующего года привести дорогу Р-240 в нормативное состояние, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для жителей Кумертау, Стерлитамака, Салавата, потому что эта дорога интенсивно пользуется жителями нашей республики, сказал он.

Также он рассказал, что управление в прошлом году ввело в эксплуатацию обход возле Кушнаренково на участке от 1270 км до 1300 км, сейчас управление продолжает заниматься реконструкцией участка с 1310 по 1321 км.,а в планах - проектирование участка с 1320 по 1331.

- Это как раз административные границы города Уфы и нашей зоны ответственности. Наша задача убрать это бутылочное горлышко, которое на сегодняшний день там есть, - казал он. – Мы планируем, чтобы вылетная магистраль от города до Кушнаренково первой категории.

Также в настоящее время ведомство занимается разработкой проектов для реконструкции трассы-5 от границы с Самарской областью.

Всего в этом году на ремонт федеральных дорог было выделено 8,5 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. на реконструкцию и строительство, а остальное – на содержание. 1 млрд руб. из этой суммы будет перенесено на следующий год, так как некоторые госконтракты, которые были заключены к с компаниями Су-820 и «Волгамост», расторгнуты из-за банкротства компаний. В 2018 году на эти цели будет выделено до 9 млрд руб.