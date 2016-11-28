Уфаводоканал задолжал за электричество четверть миллиарда рублей

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) опубликовала рейтинг злостных неплательщиков за электроэнергию. Общая задолженность потребителей перед ЭСКБ за 11 месяцев этого года составила более 4,5 млрд рублей, при этом в общей массе выделяются несколько организаций наращивающих свои долги.

Лидирует в списке должников Уфаводоканал, по данным предоставленным в ЭСКБ, муниципальное предприятие должно за свет аж 252 миллиона рублей. За прошлый месяц водоснабженцы увеличили свой долг всего на 63 тысячи рублей, что по сравнению с другими должниками, из первой пятерки, мизерная сумма.

Второе место за ещё одним МУПом, но на этот раз злостным должником стало управление электротранспорта Уфы (МУЭТ), который с каждым месяцем только наращивает долг. По последним данным электротранспорт должен БЭСКу 148 миллионов и за последний месяц долг вырос ещё на 9,7 млн.

Продолжает список должников ООО «Башплодородие», сельскохозяйственное предприятие, как и два предыдущих, уходит корнями к власти, только на этот раз не к городской, а к республиканской. Долг «Башплодородия» замер на отметке в 40 миллионов рублей. Радует, что в отличии от уфимских властей, Минземимущество, в чьём ведении находится предприятие, долги гасит и за последний месяц сумма задолженности уменьшилась почти на миллион рублей.

На четвёртом месте уже ликвидированное ООО «Башкирэнерготрейд». Некогда коллега ЭСКБ по торговле электричеством должен своему старшему собрату 38,5 миллионов, говорят «обещанного три года ждут», вот и юристам ЭСКБ видимо придётся походить по судам чтобы добиться выплаты у ликвидированной компании. Тем более корни «Башкирэнерготрейд» уходят в Средиземное море на далёкий остров Кипр (офшорная зона).