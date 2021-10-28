Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса

«Сбер активно участвует в государственных программах и уже начал принимать заявки по программе кредитования ФОТ 3.0. При этом, являясь крупнейшим финансовым институтом страны и обслуживая более 2,6 млн клиентов малого бизнеса, мы понимаем степень своей ответственности перед национальным предпринимательством. Поэтому наряду с программами господдержки в Сбере оперативно вырабатываются и собственные решения, направленные на поддержку бизнеса в непростой ситуации. В совокупности под действие запущенных нами механизмов подпадает более 50 тысяч предприятий, в которых работает более 400 тысяч человек».