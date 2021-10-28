Правительство РФ одобрило нулевые пошлины на алюминиевые сплавы

Кабмин РФ также принял решение снизить ввозные пошлины на ферросилиции — до пяти процентов. По данному сплаву ранее ввели временную пошлину на уровне 15 процентов, но не менее 150 долларов за тонну. По алюминию — 15 процентов, но не меньше 254 долларов. В законную силу документ вступит через месяц, а распространили его на те правоотношения, которые возникли с 18 октября текущего года.