Правительство РФ одобрило нулевые пошлины на алюминиевые сплавы

Как сообщают корреспонденты сайта RT, вывозные пошлины на сплавы из алюминия установят на уровне нуля процентов. Подпись под соответствующим постановлением уже поставил руководитель Кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Пресс-служба правительства РФ акцентировала внимание на том, что благодаря этому решению станет возможным существенное укрепление экспортного потенциала отечественных производителей. Кроме того, сохранится уровень занятости на крупнейших предприятиях страны.
Кабмин РФ также принял решение снизить ввозные пошлины на ферросилиции — до пяти процентов. По данному сплаву ранее ввели временную пошлину на уровне 15 процентов, но не менее 150 долларов за тонну. По алюминию — 15 процентов, но не меньше 254 долларов. В законную силу документ вступит через месяц, а распространили его на те правоотношения, которые возникли с 18 октября текущего года.
Члены работающей при правительстве РФ подкомиссии, ответственной за таможенно-тарифное регулирование, ранее одобрили инициативу об обнулении ставок вывозных таможенных пошлин на сплавы из алюминия.