Новый формат жилья для тех, кто ценит простор

Ещё в 15 веке Альбрехт Дюрер рассчитал оптимальную для человека высоту потолка около 2,7 м. Но те, кто был в квартирах с более высокими потолками знают, насколько комфортно такое жилье. Поэтому совершенно не удивительно, что состоятельные люди во все времена предпочитали просторное и светлое жильё в малоэтажных домах.

Вспомнить хотя бы «сталинки» с их большими оконными проёмами и высокими потолками, широкими и комфортными подъездами, и, конечно же, привилегированной публикой среди жильцов. Сегодня эстафету элитности жилья у «сталинок» перехватили современные проекты. О новом формате жилья в историческом центре нам рассказал один из крупнейших застройщиков республики. В наши дни многие люди мечтают о квартире, которая отличалась бы от остальных, являясь отражением личности и индивидуальности ее хозяина. Поэтому мы даём нашим клиентам свободу действий и самовыражения в их квартирах, передавая их со свободной планировкой. А при проектировании особого дома «Сенатор» мы пошли ещё дальше и предусмотрели уникальный для Уфы формат квартир – Хайфлэты. Это лимитированная коллекция квартир на последнем 7-м этаже с высотой потолков до 4,6 м и увеличенными окнами до 2,7 м, рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». В таком помещении больше не только света и воздуха, но и возможностей для оригинального дизайна. Можно сделать свой дом по-настоящему индивидуальным: места для «творчества» с пространством здесь предостаточно! Например, организовать многоуровневое освещение, подсвечивая акцентные элементы декора. Трендовые европейские люстры зачастую имеют внушительный объем, который будет «играть» именно в помещениях с высокими потолками. В такой комнате будут выгодно смотреться крупные картины, яркие арт-объекты. Необычный дизайн потолка и вслед за ним всей квартиры можно создать с помощью декоративных балок: каскадные, кессонные, подвесные потолки будут выглядеть интересно и роскошно. И конечно, тип планировочного решения Хайфлэт дает расширенные возможности по организации пространства. Самые смелые решатся организовать антресольный этаж, чтобы увеличить полезную площадь и сделать удобную жилую или рабочую зону, а обладатели большой библиотеки смогут разместить ее на многоярусных стеллажах. Хайфлэт - это формат для людей, которые ценят свободу и масштабность. И даже при самом минималистичном дизайне квартира с высоким потолком всегда выглядит дороже. Увеличить пространство помогут большие окна с низкими подоконниками, а свежий воздух обеспечит система централизованного кондиционирования. Кроме того, если вы станете жителем особого дома «Сенатор», комфорт будет окружать вас повсюду. Для удобства жильцов предусмотрены колясочная и велосипедная, а холл дома будет выполнен по специальному авторскому дизайн-проекту! Автовладельцы оценят удобный доступ к паркингу на лифте с любого жилого этажа. А благодаря системе видеонаблюдения вся территория дома будет под надёжной охраной. Этот дом меняет качество жизни, когда на меньшее уже не согласен. И даже если вы не задумывались о том, чтобы купить квартиру в ближайшее время, вам точно необходимо узнать, что сегодня предлагает ГК «Первый Трест» в особом доме «Сенатор»! Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону: 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter