Между начинающими фермерами Башкирии распределили грант на сумму 211,5 млн рублей

Между начинающими фермерами Башкирии распределили грант на сумму 211,5 млн рублей

Вчера, 10:15ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
988 россиян получили грант «Агростартап», из которых 68 — начинающие фермеры Башкирии, сообщает Минсельхоз республики. Всего в рамках госпрограммы АПК на грантовые выплаты было выделено 9,5 миллиарда рублей.

Министерство сельского хозяйства России реализует федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». На программу выделено 3,8 миллиарда рублей. Федеральный проект предусматривает предоставление грантов «Агростартап». В 2020 году грант получили 988 фермерских хозяйства. Кроме того, в рамках проекта 176 сельскохозяйственным потребительским кооперативам возместили часть затрат.

В Башкирии грант «Агростартан» получили 68 фермеров. Общая сумма выплат составила 211,5 миллиона рублей. Также были просубсидированы 17 сельхозкооперативов на 19,9 миллиона рублей. 40 человек стали обладателями федерального гранта «Начинающий фермер», на общую сумму 124,6 млн рублей, 26 фермеров выиграли грант «Семейная ферма» в 238,8 миллиона рублей и восемь сельхозпотребкооперативов улучшили свою материально-техническую базу на 100 миллионов рублей.

Напомним, ранее правительство Башкирии приняло постановление о развитии сельского хозяйства. Программа рассчитана на 2021–2026 годы. На реализацию проекта направят 52,7 миллиарда рублей. Кроме того, депутаты Госсобрания Башкирии планируют рассмотреть законопроект по поддержке производителей экологически чистых органических продуктов сельского хозяйства.

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