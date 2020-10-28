Между начинающими фермерами Башкирии распределили грант на сумму 211,5 млн рублей

В Башкирии грант «Агростартан» получили 68 фермеров. Общая сумма выплат составила 211,5 миллиона рублей. Также были просубсидированы 17 сельхозкооперативов на 19,9 миллиона рублей. 40 человек стали обладателями федерального гранта «Начинающий фермер», на общую сумму 124,6 млн рублей, 26 фермеров выиграли грант «Семейная ферма» в 238,8 миллиона рублей и восемь сельхозпотребкооперативов улучшили свою материально-техническую базу на 100 миллионов рублей.