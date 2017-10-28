Башкирия может получить от Башнефти более 6 млрд рублей дивидендов

Компания планирует выплатить эти деньги по итогам 9 месяцев этого года.

Башкирия за девять месяцев этого года может получить от «Башнефти» около 6,6 млрд руб. дивидендов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рустэма Хамитова.

- Совет директоров "Башнефти" на своем заседании уже принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем это решение. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций, - цитирует его слова новостной портал.

Хамитов отметил, что это значительно больше прогнозной суммы.

-Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей. Несомненно, более значимые поступления от доли республики в "Башнефти" будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета, - сказал он.