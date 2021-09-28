Украина назвала «ударом» контракт Венгрии с «Газпромом»

Газовый контракт России и Венгрии может окончательно рассорить Будапешт и Киев, отношения между которыми и без того сложные из-за языковой политики на Украине, считают эксперты.

Венгрия согласовала с «Газпромом» поставку газа до конца 2036 года. Договор подписали в Будапеште. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Стороны подписали два долгосрочных контракта, предусматривающие поставку в Венгрию примерно 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Часть газа будет идти через Сербию и 1 млрд— через Австрию. Помимо этого, в будущем Венгрия станет получать газ через «Турецкий поток». Соглашение о поставках начнет действовать 1 октября этого года. Условия контракта допускается изменить через десять лет, сообщает Infox с ссылкой на РИА Новости. При этом руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заключенный контракт «ударом» со стороны Венгрии и заявил, что Киев обязательно ответит на эти действия. Министр говорил о «соответствующей» реакции, но не уточнил, что конкретно будет предпринято.

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