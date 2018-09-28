Экспорт нефти из России через морские порты достиг 9,9 млн тонн в сентябре
Сегодня, 16:32Экономика
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В сентябре 2018 года объемы перевалки нефти из России на экспорт в морских портах составили, по предварительным сведениям, 9,88 миллионов тонн.
Об этом рассказал представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.
Отмечается, что перевалка нефти в Новороссийске составила 2,48 миллионов тонн, в Усть-Луге Ленинградской области 2,1 миллионов тонн, в Козьмино Приморского края 2,4 миллионов тонн, сообщил RNS.
Также официальный представитель «Транснефти» рассказал, что вечером 27 августа в Приморске и Усть-Луге сняли штурмовое предупреждение, и отгрузки нефти на экспорт в балтийских портах осуществляются в соответствии с графиком. В Новороссийске и Козьмино тоже сохраняются рабочие погодные условия, опаздывающие танкеры отсутствуют, добавил Демин.
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