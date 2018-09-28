Экспорт нефти из России через морские порты достиг 9,9 млн тонн в сентябре

Отмечается, что перевалка нефти в Новороссийске составила 2,48 миллионов тонн, в Усть-Луге Ленинградской области 2,1 миллионов тонн, в Козьмино Приморского края 2,4 миллионов тонн, сообщил RNS.

Также официальный представитель «Транснефти» рассказал, что вечером 27 августа в Приморске и Усть-Луге сняли штурмовое предупреждение, и отгрузки нефти на экспорт в балтийских портах осуществляются в соответствии с графиком. В Новороссийске и Козьмино тоже сохраняются рабочие погодные условия, опаздывающие танкеры отсутствуют, добавил Демин.