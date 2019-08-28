В Башкирии появится еще один завод по производству тушенки и прочих мясных консервов

Накануне, 27 августа, в Доме Республики в Уфе прошла церемония подписания соглашения между правительством Башкирии и мясоперерабатывающим комбинатом «Патриот» о строительстве завода по производству мясных консервов.

Соглашение подписали руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов и гендиректор «Патриота» Руслан Мирсаяпов (это почти полный тезка чиновника из башкирского Кабинета Министров).

Новое предприятие расположится на территории особой экономической зоны в Ишимбайском районе, что предполагает определенные льготы для предприятия. Инвестор намерен вложить в него 750 млн рублей и обещает создать 50 рабочих мест. После запуска предприятия оно сможет производить 10 млн банок тушенки в год.

Инвестор попросил правительство республики помочь с оформлением земельного участка и поставками сырья для работы завода. В ответ было дано обещание поддержать инвестора.

Фермеры смогут поставлять свой выращенный скот на завод, где далее животные поступят в забойный цех и лабораторию контроля качества.

- Это в несколько раз лучше скажется на развитие животноводства в Башкирии, - отметил глава Минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов.