Национальный банк Башкирии спросит предпринимателей, как им живется и чего они ждут

Национальный банк Башкирии, как региональный представитель Банка России, проведет в республике мониторинг в виде опроса представителей бизнес-сообщества. Во время опроса Нацбанк выяснит мнение предпринимателей об изменении экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового положения предприятий.

Цель мероприятия – получить независимое экспертное мнение тех, кто непосредственно участвует в формировании экономической повестки дня, происходящих процессов. Результаты опроса Банк России будут использованы, в том числе, при формировании денежно-кредитной политики.

Предприятия, участвовавшие в опросе, тоже получат определенную выгоду от этого: они получат конъюнктурный, финансовый, инвестиционный обзор, а также результаты отраслевого сопоставления финансовых результатов. То есть, другими словами, бесплатно получат анализ финансово-хозяйственной деятельности своих фирм.