Стартаперы: как на высоком уровне обустроить офис при минимальных затратах

Сайт finoteka.ru поделился видео, где молодой предприниматель рассказывает, как он смог по минимальным ценам купить все нужное для своего дела. По его словам, сайт Агентства страхования вкладов (АСВ) помог ему приобрести предметы по ценам существенно ниже рыночных. Агентство представляет собой государственную структуру, которая занимается проблемами вкладчиков закрывшихся банков. Чтобы вернуть долги кредитных учреждений их клиентам, агентство распродает имущество учреждений.

На ресурсе агентства в Сети на торгах можно купить офисное здание, а также необходимую мебель, предметы канцелярии и технику, которые потребуются для стартапа. В ходе торгов лоты, выставляемые сначала по максимальной цене, падают в стоимости почти в два раза. Поэтому начинающие бизнесмены могут с выгодой приобрести нужные вещи.