У Вас ипотека? Верните до 390 000 рублей!

Какую сумму можно получить если недвижимость приобретена в ипотеку?
- На сегодняшний день, максимальная сумма налогового вычета с ипотечных процентов составляет 390 000 рублей, то есть максимальная сумма выплаченных процентов с которой вы можете получить вычет - 3 000 000 рублей.
Какие документы необходимы для получения налогового вычета с ипотечных процентов?
- Для получения вычета по ипотечным процентам в дополнение к основным документам по сделке потребуются: копия кредитного договора и справка из банка об уплаченных процентах.
По каким кредитам и займам можно получить налоговый вычет?
- Вычет по кредитным процентам можно получить не только по ипотечным договорам, но и по любому целевому займу, направленному на приобретение или строительство жилья. Главное, чтобы в договоре займа было указано, что он будет потрачен на покупку конкретной квартиры.
Когда наступает право получения налогового вычета с ипотечных процентов и обязательно ли подавать документы на налоговый вычет каждый год?
- Право получения вычета по ипотечным процентам появляется в момент возникновения права основного вычета, то есть с момента подписания акта приёма-передачи квартиры.
Как получить налоговый вычет при рефинансировании кредита?
- В случае рефинансирования ипотечного или целевого кредита в другом банке вы можете получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту. Единственное проследите, чтобы в новом договоре было отмечено, что он выдан для рефинансирования прошлого целевого кредита.
Варианты и процесс получения налогового вычета?
- Получить налоговый вычет с ипотечных процентов, вы можете единовременно через ФНС или в течение года через работодателя.
Сколько времени занимает получение налогового вычета?
- По закону РФ максимальный срок возврата от ФНС составляет 4 месяца. Из которых 3 месяца занимает рассмотрение декларации и 1 месяц даётся на перевод денежных средств. Если же вы решили получать налоговый вычет через работодателя, то вам потребуется всего 30 дней на получение уведомления о праве на вычет. После чего его нужно отнести работодателю, и бухгалтерия перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты до тех пор, пока доходы с нарастающим итогом не превысят сумму вычета, указанную в уведомлении. Если за год весь вычет получить не удалось, то остаток переносится на следующий год, но уведомление необходимо получить заново.
Как можно распоряжаться деньгами от налогового вычета?
- Деньги от налогового вычета — это налоги с вашей зарплаты, которые государство вам вернуло. И как распорядиться полученными деньгами решать только вам: ремонт в новой квартире, покупка автомобиля, шикарный отпуск, вклад на депозит или частично досрочное погашение ипотеки. Никаких ограничений, в том числе со стороны налоговой службы или банка, нет.
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