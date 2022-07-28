У Вас ипотека? Верните до 390 000 рублей!

- По закону РФ максимальный срок возврата от ФНС составляет 4 месяца. Из которых 3 месяца занимает рассмотрение декларации и 1 месяц даётся на перевод денежных средств. Если же вы решили получать налоговый вычет через работодателя, то вам потребуется всего 30 дней на получение уведомления о праве на вычет. После чего его нужно отнести работодателю, и бухгалтерия перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты до тех пор, пока доходы с нарастающим итогом не превысят сумму вычета, указанную в уведомлении. Если за год весь вычет получить не удалось, то остаток переносится на следующий год, но уведомление необходимо получить заново.