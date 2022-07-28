Иран заинтересовался закупкой древесины в Башкирии

Полномочный представитель республики при президенте РФ — вице-премьер Сергей Греков принял участие в переговорах с представителями иранского целлюлозного холдинга Tappiko и башкирскими компаниями деревообрабатывающей промышленности и производства целлюлозы.
На переговорах были достигнуты договоренности, направленные на построение долгосрочных стратегий развития предприятий деревообрабатывающей промышленности.
— По итогам прошлого года Иран занимает 10 место во внешнеторговом обороте Башкортостана с объемом $121,1 млн. Экспорт в прошлом году в основном состоял из продовольственных товаров и сырья, это более 90 процентов, — информировала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. — В структуре также присутствуют продукты неорганической химии, древесина и целлюлозно-бумажных изделия, а также машиностроительная продукция.
«Tamin Gostar Novin Cellulose Industry Group Tamin Cellulose Holding» — крупнейший целлюлозный холдинг в Иране. Продукция этого холдинга включает широкий спектр целлюлозной продукции, в том числе бумагу (упаковочную и писчую), салфетки, древесно-волокнистяую плиту средней плотности, паркет, пенокартон, фанеру, ДСП, поддоны и изделия из дерева. Напомним, в России действует национальный проект «Международная кооперация и экспорт».