Иран заинтересовался закупкой древесины в Башкирии

— По итогам прошлого года Иран занимает 10 место во внешнеторговом обороте Башкортостана с объемом $121,1 млн. Экспорт в прошлом году в основном состоял из продовольственных товаров и сырья, это более 90 процентов, — информировала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. — В структуре также присутствуют продукты неорганической химии, древесина и целлюлозно-бумажных изделия, а также машиностроительная продукция.