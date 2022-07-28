Иран заинтересовался закупкой древесины в Башкирии

Иран заинтересовался закупкой древесины в Башкирии
Иран заинтересовался закупкой древесины в Башкирии
Вчера, 15:40ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Коллеги из Ирана высоко оценили достижения республики в сфере деревообрабатывающей промышленности и выразили интерес в приобретении продукции лесопромышленного комплекса республики.

Полномочный представитель республики при президенте РФ — вице-премьер Сергей Греков принял участие в переговорах с представителями иранского целлюлозного холдинга Tappiko и башкирскими компаниями деревообрабатывающей промышленности и производства целлюлозы.

На переговорах были достигнуты договоренности, направленные на построение долгосрочных стратегий развития предприятий деревообрабатывающей промышленности.

— По итогам прошлого года Иран занимает 10 место во внешнеторговом обороте Башкортостана с объемом $121,1 млн. Экспорт в прошлом году в основном состоял из продовольственных товаров и сырья, это более 90 процентов, — информировала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. — В структуре также присутствуют продукты неорганической химии, древесина и целлюлозно-бумажных изделия, а также машиностроительная продукция.

«Tamin Gostar Novin Cellulose Industry Group Tamin Cellulose Holding» — крупнейший целлюлозный холдинг в Иране. Продукция этого холдинга включает широкий спектр целлюлозной продукции, в том числе бумагу (упаковочную и писчую), салфетки, древесно-волокнистяую плиту средней плотности, паркет, пенокартон, фанеру, ДСП, поддоны и изделия из дерева. Напомним, в России действует национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

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