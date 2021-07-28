Как выбрать квартиру для семьи с детьми

Когда появляются дети, неизбежно возникает потребность в дополнительной территории. Ведь у каждого должно быть личное пространство. У ребенка детская, а у родителей — спальня. А если ребенок не один и они разного пола или у них большая разница в возрасте? А где разместить гостей, если, к примеру, к вам приехали ваши родители или друзья? Поэтому стоит учитывать, что чем больше семья, тем больше комнат и пространства внутри квартиры ей нужно, чтобы была возможность как собраться всем вместе, так и, не доставляя друг другу неудобства, побыть наедине с собой.