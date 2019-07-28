За тепличниками Башкирии начали следить с помощью беспилотников и тепловизоров
Овощеводы Туймазинского района собирают около 10% от всех тепличных овощей в России ежегодно.
Узнав о таком контроле на недавнем совещании, проведенном для них газовиками, они удивились. Контроль в этой сфере и так жесткий, отлаженный и прозрачный. Нужны ли еще и такие меры?
В то же время по Туймазинскому району зафиксированы три факта срыва пломб на газопроводах. «Газпром» решил получить максимально полную картину состояния одной из самых крупных и специфических агломераций овощеводов. Потому что документы и проверки это одно, а тепловизионная съемка сверху – совсем другое.
В нынешнем году площадь закрытого грунта только в Туймазинском районе Башкирии уменьшилась на 80 гектаров. По разным причинам не стали подключать газ, а значит, и выращивать огурцы и помидоры крупные хозяйства «Пчелка», «Туймазинец», «Наиля», «Амира», «Латзар», «Сатурн». Помимо дорожающего газа, электроэнергии, воды, материалов, новых жестких норм миграционного законодательства немало овощеводов столкнулись с требованием заменить несертифицированное и энергозатратное газовое оборудование.
По данным ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в 2018 году в Туймазинском районе насчитывалось более 2000 единиц несертифицированного оборудования. Сейчас его осталось около 10%. Замена потенциально опасных печей и узлов близится к завершению.
Увы, большое количество ИП, ЛПХ и часть ООО в эту модернизацию не вписалось. Между тем местная администрация подписала с газовиками гарантийное соглашение о продлении модернизации сетей и печей. Окончательный срок – декабрь 2019 года.
Самое интересное, что количество собранных овощей сократилась не на много -до 32 тысяч тонн, это только первый оборот. Второй стал возможен благодаря строительству в районе капитальных сферических теплиц с эффектом досвечивания. Прогнозируемо, что по итогам второго оборота прошлогодние показатели будут достигнуты, а возможно и увеличены.
– Действительно компания заключила договор с одной фирмой, имеющей беспилотники и тепловизионное оборудование, – сообщил заместитель генерального директора по реализации газа ООО Газпром «Межрегионгаз Уфа» Рустем Ахмадеев. – Съемка даст нам возможность детально уточнить используемые и неиспользуемые тепличниками площади, объекты. А также много другой информации полезной и для нас овощеводов.
Так, при съемке сверху арочных капитальных теплиц «Панакс-агро» тепловизор дал картину равномерного теплового фона по всей их площади. Вместе с тем в хозяйствах, где пленка до сих пор прибивается к дереву и используется старое оборудование, яркие тепловые пятна наблюдаются только возле самих печек. Поэтому миллионы рублей, направляемые на закупку газа, используются неэффективно. Об этом надо серьезно задуматься, потому что конкуренция среди тепличников России растет.