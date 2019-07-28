За тепличниками Башкирии начали следить с помощью беспилотников и тепловизоров

Узнав о таком контроле на недавнем совещании, проведенном для них газовиками, они удивились. Контроль в этой сфере и так жесткий, отлаженный и прозрачный. Нужны ли еще и такие меры?

В то же время по Туймазинскому району зафиксированы три факта срыва пломб на газопроводах. «Газпром» решил получить максимально полную картину состояния одной из самых крупных и специфических агломераций овощеводов. Потому что документы и проверки это одно, а тепловизионная съемка сверху – совсем другое.

В нынешнем году площадь закрытого грунта только в Туймазинском районе Башкирии уменьшилась на 80 гектаров. По разным причинам не стали подключать газ, а значит, и выращивать огурцы и помидоры крупные хозяйства «Пчелка», «Туймазинец», «Наиля», «Амира», «Латзар», «Сатурн». Помимо дорожающего газа, электроэнергии, воды, материалов, новых жестких норм миграционного законодательства немало овощеводов столкнулись с требованием заменить несертифицированное и энергозатратное газовое оборудование.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в 2018 году в Туймазинском районе насчитывалось более 2000 единиц несертифицированного оборудования. Сейчас его осталось около 10%. Замена потенциально опасных печей и узлов близится к завершению.

Увы, большое количество ИП, ЛПХ и часть ООО в эту модернизацию не вписалось. Между тем местная администрация подписала с газовиками гарантийное соглашение о продлении модернизации сетей и печей. Окончательный срок – декабрь 2019 года.

Самое интересное, что количество собранных овощей сократилась не на много -до 32 тысяч тонн, это только первый оборот. Второй стал возможен благодаря строительству в районе капитальных сферических теплиц с эффектом досвечивания. Прогнозируемо, что по итогам второго оборота прошлогодние показатели будут достигнуты, а возможно и увеличены.

– Действительно компания заключила договор с одной фирмой, имеющей беспилотники и тепловизионное оборудование, – сообщил заместитель генерального директора по реализации газа ООО Газпром «Межрегионгаз Уфа» Рустем Ахмадеев. – Съемка даст нам возможность детально уточнить используемые и неиспользуемые тепличниками площади, объекты. А также много другой информации полезной и для нас овощеводов.