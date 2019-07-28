«Лукойл» в Уфе поднял цены на бензин второй раз за месяц

Как сообщил Ufatime.ru, в субботу, 27 июля, автовладельцы увидели новые ценники на заправках «Лукойла» в Уфе.

АИ-92 Экто стал стоить 42,95 руб за литр, он подорожал на 10 копеек, АИ-95 Экто – 46,53 руб (+20 коп), АИ-100 Экто - 53,21 (+21 коп), дизтопливо – 46,71 (+12 коп).