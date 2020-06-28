Кому в Башкирии жить хорошо: в регионе посчитали среднюю зарплату

В апреле этого года она достигла уровня 37 124 рублей, за предыдущие месяцы – январь-апрель составила до 36 143 рублей. Однако, если сравнивать ее с аналогичным периодом прошлого года, то реальная начисленная зарплата понизилась на 0,1 процент. Как сообщает Башинформ, за период январь-апрель выросла на 3 процента.

Напомним, что индекс реальной зарплаты рассчитывают исходя из изменения цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

Среднемесячную номинальную начисленную зарплату высчитывают из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Ранее, напомним, первый заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии.