В Стерлитамаке начал работу популярный сервис доставки продуктов СберМаркет

С 28 мая стерлитама́ковцы смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Стерлитамаке будет доставлять заказы из торговой сети МЕТРО, причем для совершения покупок не потребуется карта клиента. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 23 тыс. наименований, в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный временной интервал с 9 утра до 11 вечера. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Сегодня СберМаркет — это важный социальный сервис для населения, мы помогаем обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома. Наша работа сейчас важна как никогда, поэтому мы масштабно развиваем бизнес: выходим в новые города России и развиваем сотрудничество с продуктовыми ритейлерами», – говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМаркета.