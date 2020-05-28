Премьер-министр России Мишустин подписал указ о создании зоны «Алга» в Башкирии

Сегодня, 28 мая, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании на территории Стрелитамакского и Ишимбайского района Башикрии особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Речь идет о территории, которую в Башкирии назвали «Алга».

В указе, подписанном российским премьер-министром, также уточняется, что до 2025 года на данной территории должно быть проведено строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. На всё это предполагается выделение из бюджета Башкирии 6 млрд 330 млн 250 тысяч рублей. При этом уточняется, что правительство России также возлагает на себя определенные оязательства по реализации данного проекта.

Более подробно детали проекта должны быть расписано в соглашении, которое федеральное минэкономразвития должна заключить с правительством Башкирии., а также с муниципалитетами Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Данное событие в соцсетях довольно эмоционально прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.