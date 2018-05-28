Молодые специалисты БМК участвуют в Международном инженерном чемпионате

Она проходит в рамках VI Международного инженерного чемпионата Case-in. Первый этап состоится 30 мая в Москве.

В состав команды БМК «Уральская жемчужина» вошли экономист финансово-экономического отдела Лариса Кислицина, ведущий инженер центральной заводской лаборатории Денис Галлямов, начальник теплотехнического бюро отдела главного энергетика Игорь Платонов и капитан команды, начальник бюро администрирования сетей и баз данных управления информационных технологий Антон Арефьев.

Команде было предложено в течение 10 дней разработать и представить экспертной комиссии решение кейса по стратегии инновационного развития и взаимной интеграции Ямало-Ненецкой и Таймыро-Таруханской опорных зон до 2025 года в виде доклада с презентацией.

Защита решения кейса состоится 30 мая в Москве, следующие четыре этапа соревнования пройдут до конца года в Казани, Екатеринбурге, Московской области. По итогам туров будет сформирован общий рейтинг и определена команда-победитель в Лиге.

Лига молодых специалистов Case-In – соревнование по решению инженерных кейсов среди молодых специалистов компаний и организаций в возрасте до 35 лет. Его цель – популяризация инженерно-технического образования и профессиональное развитие молодых специалистов.

- Несмотря на то, что задание кейса не связано с привычной деятельностью наших молодых специалистов, его решение позволит им повысить потенциал и дееспособность, расширить кругозор и проявить креативность, почерпнуть новые идеи и обменяться опытом со специалистами других компаний. Все это, безусловно, будет востребовано на нашем предприятии и применено при решении задач производства, – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.