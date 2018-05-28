Башкирия покинула двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата

Двадцатку лучших в 2018 году покинули Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая и Ростовская области, Республики Башкортостан и Мордовия, сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Их место в топ-20 заняли Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская и Ярославская области, Хабаровский край и Ханты- Мансийский автономный округ - Югра.

- Часть показателей - в основном регуляторика - находится в зоне совместной ответственности регионов и территориальных органов федеральной власти. В целом они не оказали влияния на лидеров рейтинга, но в ряде регионов - например, в Мордовии, Коми, Ростовской области - ситуация по этим показателям стала хуже. Надо разобраться, почему так произошло, - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она сообщила, что в 2018 году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов, и озвучила список наиболее успешных из них.

- Очень сильно продвинулись Тюменская область, Калининградская область, Новгородская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, - сказала Светлана Чупшева. - В сентябре прошлого года президент поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 рейтинга к 2020 году. Хабаровский край уже в двадцатке. Заметно выросли Камчатский край и Сахалинская область.

Сахалинская область поднялась в рейтинге сразу на 42 позиции, Камчатский край – на 36, Бурятия – на 35.

Башкирия в прошлом году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата находилась на 13 месте, а в этом году не вошла в двадцатку.

При этом регион остается лидером по ряду показателей.

Основные направления оценки в рейтинге:

Регуляторная среда - процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности.

Институты для бизнеса - те сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей.

Инфраструктура и ресурсы - дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры.

Поддержка малого предпринимательства - субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образовательные программы.

Башкирия вошла в число регионов-лидеров по таким направлениям, как «Регуляторная среда» и «Инфраструктура и ресурсы».