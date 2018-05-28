Башкирия покинула двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата
ТОП-20 рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме.
Двадцатку лучших в 2018 году покинули Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая и Ростовская области, Республики Башкортостан и Мордовия, сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Их место в топ-20 заняли Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская и Ярославская области, Хабаровский край и Ханты- Мансийский автономный округ - Югра.
- Часть показателей - в основном регуляторика - находится в зоне совместной ответственности регионов и территориальных органов федеральной власти. В целом они не оказали влияния на лидеров рейтинга, но в ряде регионов - например, в Мордовии, Коми, Ростовской области - ситуация по этим показателям стала хуже. Надо разобраться, почему так произошло, - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Она сообщила, что в 2018 году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов, и озвучила список наиболее успешных из них.
- Очень сильно продвинулись Тюменская область, Калининградская область, Новгородская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, - сказала Светлана Чупшева. - В сентябре прошлого года президент поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 рейтинга к 2020 году. Хабаровский край уже в двадцатке. Заметно выросли Камчатский край и Сахалинская область.
Сахалинская область поднялась в рейтинге сразу на 42 позиции, Камчатский край – на 36, Бурятия – на 35.
Башкирия в прошлом году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата находилась на 13 месте, а в этом году не вошла в двадцатку.
При этом регион остается лидером по ряду показателей.
Основные направления оценки в рейтинге:
- Регуляторная среда - процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности.
- Институты для бизнеса - те сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей.
- Инфраструктура и ресурсы - дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры.
- Поддержка малого предпринимательства - субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образовательные программы.
Башкирия вошла в число регионов-лидеров по таким направлениям, как «Регуляторная среда» и «Инфраструктура и ресурсы».
- У нас по некоторым процедурам в среднем по стране фактический результат лучше целевого. Срок получения разрешения на стройку – уже 105 дней, а не 129. За год удалось сэкономить предпринимателям две недели. Время подключения к сетям - 73 дня, а не 90 (минус 10 дней по сравнению с прошлым годом), - отметила Светлана Чупшева.