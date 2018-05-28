Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия покинула двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
91ef5c80

Башкирия покинула двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата

Сегодня, 10:34ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: forumspb.tassphoto.com
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии