Названы товары с самыми высокими ценами за неделю в Башкирии

В Башкирии в период с 15 по 22 апреля существенно выросли цены на маргарин, огурцы и картофель. Об этом сообщает Башстат.
Так, согласно статистике, опубликованной федеральной службой, средняя стоимость маргарина в республике составила 210,88 рублей, что свидетельствует о росте цены товара примерно на 6,4%. Стоимость килограмма огурцов составила в среднем 127,96 рубля — цена возросла на 4,7%, а килограмм картошки обойдётся сейчас приблизительно в 52,18 рубля — цена возросла примерно на 5,5%.
Наряду с этими товарами рост цен фиксируется на сливочное масло, рис и яблоки. Повышение цен на данные продукты колеблется на отметке в примерно 3,5-4,1%.
Напомним, ранее житель республики обратился к властям с жалобой на цены в магазинах республики. Недовольство мужчины связано как с возросшими ценами на определённые товары, так и с тем фактом, что цена на аналогичные категории товаров может сильно различаться в разных магазинах.