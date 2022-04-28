Названы товары с самыми высокими ценами за неделю в Башкирии

Названы товары с самыми высокими ценами за неделю в Башкирии
Названы товары с самыми высокими ценами за неделю в Башкирии
Вчера, 15:11ЭкономикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI

В Башкирии с 15 по 22 апреля заметно выросли цены на маргарин и картофель

О динамике цен на товары народного потребления сообщает Башстат

В Башкирии в период с 15 по 22 апреля существенно выросли цены на маргарин, огурцы и картофель. Об этом сообщает Башстат.

Так, согласно статистике, опубликованной федеральной службой, средняя стоимость маргарина в республике составила 210,88 рублей, что свидетельствует о росте цены товара примерно на 6,4%. Стоимость килограмма огурцов составила в среднем 127,96 рубля — цена возросла на 4,7%, а килограмм картошки обойдётся сейчас приблизительно в 52,18 рубля — цена возросла примерно на 5,5%.

Наряду с этими товарами рост цен фиксируется на сливочное масло, рис и яблоки. Повышение цен на данные продукты колеблется на отметке в примерно 3,5-4,1%.

Напомним, ранее житель республики обратился к властям с жалобой на цены в магазинах республики. Недовольство мужчины связано как с возросшими ценами на определённые товары, так и с тем фактом, что цена на аналогичные категории товаров может сильно различаться в разных магазинах.

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