Финляндия не намерена оплачивать российский газ рублями

Финляндия не намерена оплачивать российский газ рублями

Финляндия не намерена оплачивать российский газ рублями

Вчера, 19:05
Экономика
Фото: pxhere.com
Члены правительственного комитета Финляндии по экономической политике приняли решение отказаться от рублевых платежей за поставки российского газа. Это следует из заявления финского министра по делам Европейского союза Титти Туппурайнен.

Финский министр подчеркнула, что решение было принято еще в начале апреля, пишет информационный портал RT.

Оплату российскому концерну «Газпром» в рублях провели на сегодняшний день уже четыре покупателя из Европы. Еще 10 европейских структур проинформировали об открытии счетов в Газпромбанке — они будут платить за российский газ рублями.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер ранее выступил с заявлением о том, что условия российской стороны Вена принимает.

Руководящий аппарат «Газпрома» объявил ранее о приостановках поставок «голубого» топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польскому концерну PGNiG. Газовый монополист России объяснил свое решение тем, что на счет его дочерней структуры «Газпром экспорта» не поступили платежи в рублях за апрельские поставки.

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