Буцаев: РЭО привлечет в свои проекты широкий круг инвесторов

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») и Россельхозбанк (РСХБ) договорились о совместной деятельности по привлечению финансирования в инвестпроекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение было подписано 27 апреля.

В документе оговаривается, что РЭО до начала 2025 года обязуется выпустить зеленые облигации на 100 млрд рублей, пишет 360tv.ru. Средства, полученные от их размещения, пойдут на финансирование строительства объектов в области обращения с ТКО. При этом Россельхозбанк выкупит облигации ППК на сумму 55 млрд рублей (5 млрд из них выделены Правительством РФ), а еще 45 млрд планируется привлечь за счет других инвесторов. Объекты, которые будут профинансированы за счет размещения ценных бумаг, предполагается возводить в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Первым концессионным проектом, который будет реализован за счет выкупа облигаций РЭО, станет завод в Магаданской области, который будет также заниматься сортировкой крупногабаритного мусора. Планируется, что с появлением нового объекта по переработке ТКО регион вдвое сократит количество отходов на полигонах и увеличит сортировку до 100%. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, компания будет выпускать облигации под конкретные проекты, прошедшие предварительный отбор. Он также пояснил, что для привлечения инвесторов ППК прошла процедуру присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств — «Эксперт РА». И теперь, когда ей присвоен рейтинг на уровне ruA, она может выйти на фондовый рынок. Кроме того, по словам главы Российского экологического оператора, благодаря внедрению стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию, компания получила и рейтинг ESG на уровне ESG-II© с устойчивым прогнозом.

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