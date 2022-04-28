Банк Хоум Кредит удостоен двух наград премии «Банк года»

Экспертный совет престижной премии решил, что звания кредитной карты года заслуживает карта «120 дней без %». Банк запустил ее в апреле минувшего года, пишет сайт newizv.ru.
По оценкам специалистов, бесплатно обслуживаемая карта успешно сочетает в себе высокий кредитный лимит с продолжительным льготным периодом, распространяющимся на покупки, снятие денег и переводы. Обладатель карты может рассчитывать при этом на рефинансирование своих займов по картам других банковских организаций. Кроме того, держателю регулярно начисляют кешбэк, то есть он зарабатывает баллы за совершение покупок у партнеров Банка Хоум Кредит.
В категории «Выбор пользователей Банки.ру» победила дебетовая карта «Польза». Главными ее преимуществами являются: прозрачные начисления кешбэков, бесплатное обслуживание и возможность без комиссий переводить средства в любой банк и снимать наличные в любых банкоматах в рамках установленного лимита.
«Выбор экспертного совета, а также пользователей Банки.ру подтверждает, что нам удается предлагать на рынке не только конкурентоспособные, но также удобные, выгодные и востребованные продукты», — заявил директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов.
Следует отметить, что «Банк года» представляет собой одно из ключевых событий на финансовом рынке России. В рамках присуждения премий эксперты непредвзято оценивают предлагаемые банками финансовые продукты, их вклад в эффективное развитие сектора и уровень обслуживания клиентов.