В Башкирии на поддержку бизнесменов направят 30 млрд рублей

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в республике в настоящий момент действуют 58 мер поддержки первого пакета. В настоящий момент вводится второй пакет. На реализацию обоих запланировано более 30 млрд рублей.

По словам Назарова, в настоящий момент более 12 тысяч субъектом малого бизнеса освободили от уплаты налога на имущество, обнулен налог на имущество физических лиц, снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, докапитализированы микрофинансовые организации, расширен перечень системообразующий предприятий.

«В сельском хозяйстве поддержка оказывается в форме предоставления субсидий для приобретения техники и оборудования для исключения потерь производимой сельхозпродукции в период посева и уборки, минеральных удобрений, племенного и маточного поголовья», – проинформировал Андрей Назаров

Во втором пакете запланирована поддержка текстильного и швейного производств, оказания бытовых услуг, фото, типографских и копировальных услуг. Предлагается также снизить налог на имущество и размер платежей по патентной системе налогообложения, отсрочку по всем регулярным налогам дадут на полгода малым и средним предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров.

Самозанятым, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, предлагается выплатить единовременную выплату в размере 1 МРОТ. Предприятия – экспортеры смогут получить гранты в размере 10% от выполненного экспортного контракта.