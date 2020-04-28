Хабиров о коронавирусе: «У нас каждый второй сейчас либо вирусолог, либо звездочет!»

— Конечно, всех нас занимают вопросы экономики. Не буду сильно уходить в эти вопросы, скажу только один момент: для нашей управленческой команды вызовы в сфере экономики мы стараемся рассматривать не только как проблему, а в том числе как возможность для дальнейшего движения, как возможность для осознания того, что нам нужно сделать, чтобы быстро стартовать, — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также добавил, что после пандемии общество неизбежно станет более рефлексивным, мобильным при том, что людям приходится потреблять в связи с вирусной тематикой огромное количество информации, на что глава региона даже попытался пошутить: «У нас сейчас каждый второй либо вирусолог, либо звездочет, а иногда и все вместе!»

Также глава региона высказал предположение, что на форуме прозвучат более подробные рекомендации по экономической политике в условиях пандемии коронавируса.