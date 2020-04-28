Хабиров о коронавирусе: «У нас каждый второй сейчас либо вирусолог, либо звездочет!»
Об этом глава региона рассказал на пленарном заседании международного форума «Мир после коронавируса».
— Конечно, всех нас занимают вопросы экономики. Не буду сильно уходить в эти вопросы, скажу только один момент: для нашей управленческой команды вызовы в сфере экономики мы стараемся рассматривать не только как проблему, а в том числе как возможность для дальнейшего движения, как возможность для осознания того, что нам нужно сделать, чтобы быстро стартовать, — подчеркнул Радий Хабиров.
Он также добавил, что после пандемии общество неизбежно станет более рефлексивным, мобильным при том, что людям приходится потреблять в связи с вирусной тематикой огромное количество информации, на что глава региона даже попытался пошутить: «У нас сейчас каждый второй либо вирусолог, либо звездочет, а иногда и все вместе!»
Также глава региона высказал предположение, что на форуме прозвучат более подробные рекомендации по экономической политике в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.