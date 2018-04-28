В Москве подписали соглашение в области защиты интеллектуальных прав

Состоявшееся в Москве пленарное заседание ежегодного форума «Интеллектуальная собственность - 21 век» завершилось подписанием соглашения между Судом по интеллектуальным правам человека и ассоциацией IPChain о сотрудничестве в формировании единой системы взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности.

Торгово-промышленная палата России проводит форум в 11-й раз. В этом году он приурочен к международному дню интеллектуальной собственности. Как подчеркнули участники форума, Россия входит в первую десятку стран по количеству выданных патентов. Так, за 2017 год было подано более 36 тысяч заявок.

С 28 февраля текущего года в России применяется гаагская система регистрации промышленных образцов. Изобретатели могут быстро защитить свой образец по всему миру после подачи заявления в Роспатент. Также в суде по интеллектуальным правам было подписано первое соглашение с участием медиаторов.

- В форуме приняли участие ведомства, которые отвечают за тот или иной сегмент отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, а также непосредственно предприниматели, которые объединены в совет по интеллектуальной собственности ТПП, - сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров.

- Защита интеллектуальной собственности - самый актуальный вопрос развития современной, цифровой глобализированной экономики. Если мы обеспечиваем нормальный механизм создания знания, превращения его в техническое решение - это техническое решение превращается в объект интеллектуальной собственности, потом реализуется в производстве и на рынке. Это механизм развития современной экономики, - констатировал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Участники форума обсуждали стратегию по защите интеллектуальной собственности, которая, по их мнению предполагает налоговые льготы и субсидии на снижение кредитных ставок для научных и конструкторских работ, а также создание единого органа по управлению интеллектуальной собственностью. Для финансовой и юридической поддержки изобретательства, планируется создать специальный фонд.