В Башкирии в 2 раза выросло количество сельхозкооперативов

На сегодняшний день число фермеров и фермерских хозяйств, объединенных в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, достигло 116. При этом их количество за последние полтора года возросло почти в два раза – на 56.

- Кооперативы создаются по инициативе, что называется, снизу-вверх, когда сами граждане к этому решению приходят. В этом, кстати, наше отличие от других регионов и в этом есть положительный эффект. Мы рассчитываем на то, что число таких кооперативов будет увеличиваться в год до 100 штук, – говорит директор ГБУ «Центр сельхозконсультирования РБ» Ирик Сакаев.

На пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Россия» также говорилось о том, что в Башкирию приезжают за соответствующим опытом организации и консультирования по вопросам сельхозкооперации с других регионов страны.