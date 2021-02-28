В Госдуме предложили считать зарплаты по-новому

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Ветлужских.
Медианная зарплата делит всех работающих на равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины ниже, в целом она на треть меньше, чем средняя арифметическая.
— Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода, — поясняет Андрей Ветлужских.
По мнению политолога Дмитрия Журавлева, власть обратит внимание на проблему низких зарплат, если создать четкий механизм проверки.
— В принципе, проверка зарплат нужна со стороны центральной власти, но госаппарат не обладает абсолютной возможностью все контролировать, — подчеркивает политолог.
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средняя заработная плата российских врачей, педагогов и работников социальной сферы оказалась намного ниже заявленной. По словам депутата, в стране занижен и официальный прожиточный минимум, так как уровень реальной инфляции гораздо выше.