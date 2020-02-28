В Башкирии создадут совместное предприятие для поставок овощей и фруктов из Ирана
Подробности сообщили в Торгово-промышленной палате Башкирии.
25 февраля в Торгово-промышленной палате РБ состоялась встреча с представителями иранской компании «BPS International Group».
Компания «BPS International Group» — это многопрофильный холдинг, осуществляющий деятельность в области сельского хозяйства, специализирующийся на животноводстве, производстве молока, выращивании овощей и фруктов, строительстве теплиц и ферм, орошении земель.
Во встрече принял участие заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, который обозначил преимущества ведения сельскохозяйственной деятельности в нашем регионе.
В свою очередь иранские гости заявили о создании в Башкирии совместного предприятия для обеспечения поставок качественных овощей и фруктов из Ирана. Партнеры с нашей стороны, по их словам, уже определены.
Также представители компании «BPS International Group» рассказали о намерениях инвестировать в проекты по строительству на территории Башкирии современных теплиц и животноводческих ферм.