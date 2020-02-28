В Башкирии создадут совместное предприятие для поставок овощей и фруктов из Ирана

25 февраля в Торгово-промышленной палате РБ состоялась встреча с представителями иранской компании «BPS International Group».

Компания «BPS International Group» — это многопрофильный холдинг, осуществляющий деятельность в области сельского хозяйства, специализирующийся на животноводстве, производстве молока, выращивании овощей и фруктов, строительстве теплиц и ферм, орошении земель.

Во встрече принял участие заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, который обозначил преимущества ведения сельскохозяйственной деятельности в нашем регионе.

В свою очередь иранские гости заявили о создании в Башкирии совместного предприятия для обеспечения поставок качественных овощей и фруктов из Ирана. Партнеры с нашей стороны, по их словам, уже определены.