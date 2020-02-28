Евро впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 72 рубля

В 12:00 27 февраля курс евро на Московской бирже достиг отметки 72,13 рублей. Позже он снизился до 71,91. Согласно статистике, последний раз такая цена на европейскую валюту фиксировалась 12 сентября прошлого года, сообщает rns.online.

Что касается курса доллара США, то он тоже вырос до 65,72 рублей.