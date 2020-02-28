Евро впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 72 рубля
28 февраля, 17:52ЭкономикаФото: pixabay.com
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На Московской бирже был зафиксирован рост курса евро до 72 рублей. Эксперты отмечают, что такого курса не было с сентября 2019 года.
В 12:00 27 февраля курс евро на Московской бирже достиг отметки 72,13 рублей. Позже он снизился до 71,91. Согласно статистике, последний раз такая цена на европейскую валюту фиксировалась 12 сентября прошлого года, сообщает rns.online.
Что касается курса доллара США, то он тоже вырос до 65,72 рублей.
Отмечается, что некоторые эксперты ожидают укрепления российской валюты до уровня 61-64 рубля за американский доллар в первой половине 2020 года. А вот во втором полугодии курс доллара может подняться до 66-69 рублей.
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