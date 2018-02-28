В Уфе определили лучшие жилые комплексы

В столице подвели итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучший жилой комплекс, построенный в Башкортостане в 2015-2016 гг.

По результатам отбора Литер 1 комфорт-квартала «Московский», застройщиком которого выступает Группа Компаний «Госстрой», вошел в тройку лидеров.

Организатором мероприятия по традиции стал Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре. Номинантов оценивали заслуженные архитекторы республики и ведущие специалисты градостроительной сферы. Главным критерием отбора, по словам представителей конкурсной комиссии, стал высокий уровень комфорта и качества новостроек.

– Первый дом комфорт-квартала «Московский» мы сдали и заселили еще в 2016 году. Получить статус одного из лучших жилых комплексов республики для Группы Компаний «Госстрой» –еще одно подтверждение профессионализма нашей команды и высокого качества строительства. Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Два дома мы уже заселили. И сегодня здесь полным ходом продолжается реализация других проектов настоящего комфорт- и бизнес-класса, – отмечает председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.