В Уфе определили лучшие жилые комплексы

По результатам отбора Литер 1 комфорт-квартала «Московский», застройщиком которого выступает Группа Компаний «Госстрой», вошел в тройку лидеров.
Организатором мероприятия по традиции стал Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре. Номинантов оценивали заслуженные архитекторы республики и ведущие специалисты градостроительной сферы. Главным критерием отбора, по словам представителей конкурсной комиссии, стал высокий уровень комфорта и качества новостроек.
– Первый дом комфорт-квартала «Московский» мы сдали и заселили еще в 2016 году. Получить статус одного из лучших жилых комплексов республики для Группы Компаний «Госстрой» –еще одно подтверждение профессионализма нашей команды и высокого качества строительства. Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Два дома мы уже заселили. И сегодня здесь полным ходом продолжается реализация других проектов настоящего комфорт- и бизнес-класса, – отмечает председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.
«Московский» – комфорт-квартал с развитой придомовой территорией в благоустроенном и экологичном районе, вдали от спешки, шума и суеты. Отличная транспортная доступность, сложившаяся инфраструктура для работы и отдыха и много зелени — за это и любят уфимцы Зеленую рощу.