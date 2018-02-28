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В Башкирии объем господдержки бизнеса сократился более чем в 2,5 раза
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В Башкирии объем господдержки бизнеса сократился более чем в 2,5 раза

Сегодня, 14:36ЭкономикаНаталья Кузнецова
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