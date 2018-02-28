В Башкирии объем господдержки бизнеса сократился более чем в 2,5 раза

За последние 5 лет объем господдержки на развитие предпринимательства в республике сократился более чем в 2,5 раза. Если в 2013 году было выделено около более 765 миллионов рублей, то в 2017 - чуть более 299 миллионов.

Данные были озвучены сегодня в Уфе на конференции по оценки эффективности расходования бюджетных средств в программа поддержки малого и среднего бизнеса. Доклад представил председатель "Союза производственных компаний и предпринимателей России", член центрального штаба ОНФ Азат Газизов.

Как сообщил Газизов, в прошлом году из федерального бюджета было выделено около 256 миллионов рублей, а из регионального 43,5 миллиона. Это наименьшие суммы за все пять лет.

Объем невозвратной финансовой помощи бизнесу сократился с 99,7 в 2015 году до 70,8 миллиона рублей в 2016 году. Данных за прошлый год госкомитет по предпринимательству и туризму не представил, ранее это ведомством не существовало вовсе, поэтому и финансовых показателей за предыдущие годы нет.

Примечательно, что гранты и субсидии в 2015-2016 годах получили всего лишь 0,08% субъектов малого и среднего бизнеса. Больше всего получателей такой помощи в Кумертау - 103 предпринимателя. В Салаватском районе и Нефтекамске их 49 и 41 соответственно.