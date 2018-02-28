Глава Башкирии рассказал, почему обанкротился «Индюшкин»

Рустэм Закиевич отметил, что 2017 год был тяжелым для двух крупных предприятий – комплекса имени Гафури и Русгрэйн Холдинга. Собственники птицеводческого комплекса гнались за масштабами и не учли потребности рынка. Был построен огромный комбинат на 30 тысяч тонн индюшатины, но такого рынка не было.