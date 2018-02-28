Глава Башкирии рассказал, почему обанкротился «Индюшкин»

В интервью журналу «Эксперт-Урал» Рустэм Хамитов рассказал, почему обанкротился «Индюшкин», сообщили в пресс-службе главы республики.
Рустэм Закиевич отметил, что 2017 год был тяжелым для двух крупных предприятий – комплекса имени Гафури и Русгрэйн Холдинга. Собственники птицеводческого комплекса гнались за масштабами и не учли потребности рынка. Был построен огромный комбинат на 30 тысяч тонн индюшатины, но такого рынка не было.
Курятина стоит 100 рублей, индюшатина – 300 рублей. Покупателей на неё меньше. Пришлось демпинговать, рушить экономическую модель. Это проблемы менеджмента, неумение правильно организовать работу,сообщил Рустэм Хамитов.
Сейчас, по словам главы республики, предприятие стоит, пытается реструктуризировать кредиты в объеме шесть миллиардов рублей. Русгрэйн работает, но финансовая составляющая требует дополнительного изучения.