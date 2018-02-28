Белорецкая долговая порука: Куда уходят деньги жителей за тепло

Городские предприятия ЖКХ собирают с жителей деньги за тепло, но не платят поставщику. Куда деваются средства и кто в этом виноват – большой вопрос.

В Белорецке нарастает конфликт между поставщиком тепла ООО «Мечел-Энерго» и единой теплоснабжающей организацией города ООО «Белорецкие тепловые сети». За поставленное тепло городской оператор накопил долг в 158 млн рублей.

Казалось бы, чего проще для «Мечел-Энерго»: отключил должника от тепла и жди поступления денег. Однако ресурсники поставлены в тупик: прекратить поставку тепла они не могут по закону. «Белорецкие тепловые сети» относятся к так называемым неотключаемым потребителям, то есть тем, ограничение режима потребления коммунальных услуг которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Несмотря на громадные долги, «Мечел-Энерго» вынужден продолжать работать фактически за бесплатно.

Только за прошлый год «Мечел-Энерго» поставил «Белорецким тепловым сетям» тепловой энергии более чем на 115 миллионов рублей. А за это не получило практически ничего. Кроме этого, не покрыты и более давние долги. Поставщик ежемесячно выставляет счета, предоставляет покупателю акты поставленной тепловой энергии. Однако «Белорецкие тепловые сети» их игнорируют: не подписывают и не возвращают.

Поставщик обратился в Генпрокуратуру России и ФАС: у компании есть подозрения, что «Белорецкие тепловые сети» перечисляют деньги за тепловую энергию другим поставщикам (по каким-то причинам им более выгодным), нарушая таким образом федеральный закон о защите конкуренции.

Долг в 160 миллионов

Директор белорецкого филиала ООО «Мечел-Энерго» Евгений Петров комментирует:

– Проблема тянется с 2014 года, долг рос, и в итоге «Белорецкие тепловые сети» перестали платить вообще. На сегодня за поставленную тепловую энергию они рассчитались только по октябрь 2016 года включительно, объясняя это тем, что потребители не рассчитываются за тепло. При этом другим поставщикам теплоэнергии они платят ежемесячно, на долги эти компании не жаловались. Из-за того, что «Белорецкие тепловые сети» нарушают договор, ставится под угрозу выполнение производственных программ по ремонту и эксплуатации основного оборудования котельных, бесперебойное прохождение зимнего максимума нагрузок и, как следствие, надежное энергоснабжение потребителей. А мы обслуживаем 40% объектов города.

Не добившись ничего на уровне переговоров, в 2016 году «Мечел-Энерго» начал решать проблему в судебном порядке. Кое-что взыскать удалось: после решения суда «Белорецкие тепловые сети» выплатили добровольно чуть более 3 миллионов рублей, еще около 1,5 миллионов взыскали принудительно судебные приставы. На оставшуюся сумму долга заключили с должником в суде мировые соглашения: о рассрочке платежа за поставленную тепловую энергию в отопительном сезоне 2015-2016 годов. Однако воз и ныне там: «Белорецкие тепловые сети» данные соглашения так и не выполнили, денег не перечислили.

Люди платят, а денег нет

Самое интересное, что особых проблем с собираемостью платежей в Белорецке нет. Об этом свидетельствует местный оператор сбора платежей за ЖКУ – МУП «Жилищно-сервисный центр». Его директор Николай Курочкин в интервью газете «Белорецкий рабочий» сообщил, что в первом полугодии 2017 года сбор денежных средств с населения составил 95%. То есть «Белорецкие тепловые сети» должны получать эти деньги сполна и расплачиваться с поставщиками ресурсов. Только до поставщика энергии – «Мечел-Энерго» – эти деньги почему-то не доходят.

В компании предполагают, что «Белорецкие тепловые сети» распределяют средства в адрес других, видимо, «более приближенных» контрагентов, в частности крупного поставщика тепловой энергии на рынке в Белорецке – ООО «Белорецкая пружина». Заместителем генерального директора этой компании прежде работал директор «Белорецких тепловых сетей» Лопухов К.А. Свои опасения «Мечел-Энерго» изложил в заявлении в Генпрокуратуру.

Директор белорецкого филиала ООО «Мечел-Энерго» Евгений Петров уточняет:

– У «Белорецкой пружины», которая также, как и «Мечел-Энерго», обслуживает 40% городских объектов, больших проблем с финансами нет. По крайней мере у этой компании нет никакой просроченной задолженности: это подтверждается отсутствием данных о взыскании долгов в картотеке Арбитражного суда России. Мы считаем, что «Белорецкие тепловые сети» нарушают закон «О защите конкуренции», используя свое доминирующее положение на рынке и ущемляя интересы поставщика.

Денег нет, но вы держитесь

В «Белорецких тепловых сетях» подробно комментировать ситуацию отказались.

– Причина в том, что нам не платят управляющие компании. Ситуация с 2014 года, больше тут сказать нечего, – кратко заявил главный инженер «Белорецких тепловых сетей» Дмитрий Сорокин.

Директор МУП «Жилищно-сервисный центр» Николай Курочкин комментировать ситуацию отказался, попросив обратиться напрямую в администрацию города (учредителем ООО «Белорецкие тепловые сети» является МУП «Водоканал», учредитель которого в свою очередь – администрация Белорецка - прим. ред.).

В администрации Белорецкого района между тем с претензиями не согласны. В ответе на запрос корреспондента чиновники заявили, что средства распределяются пропорционально между поставщиками согласно объемам поставки. При этом фактически власти признали, что не доплачивают «Мечел-Энерго». Если посмотреть на объемы поставок, они никак не соответствуют полученной за это «пропорциональной» оплате. В своем ответе администрация указала, что в 2017 году в адрес «Мечел-Энерго» поступило 62 миллиона рублей. Эта сумма закрыла задолженность только по октябрь 2016 года включительно и получена благодаря вмешательству руководства министерства ЖКХ Башкортостана. Где же остальные распределенные «пропорционально и справедливо» средства за поставки более года, история умалчивает.

Компания-поставщик прогнозирует, что следующим этапом развития событий может стать срыв отопительной кампании в городе Белорецке. Если энергетики не смогут из-за не поступления денег оплатить сырье – природный газ, останется только надеяться на лучшее и ждать наступления лета.

Белорецкий бермудский треугольник