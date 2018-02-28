БашРТС отключат отопление еще 140 должникам

Среди отключенных потребителей значатся также Муниципальное управление электротранспорта и два ЖЭУ.

Компания БашРТС опубликовала перечень организаций и учреждений, которым отключала подачу отопления и горячей воды в январе и феврале текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «черный список» попали 16 потребителей, имеющих многомесячные долги по оплате ресурсов. Как сообщили в пресс-службе БашРТС, в их числе оказались Центральная городская детская библиотека в Уфе, НИТИ гербицидов Академии наук республики, Муниципальное управление электротранспорта, офисы управляющих компаний ЖЭУ-47 и ЖЭУ-93, ЗАО «СТК-петролеум», колония-поселение №6 УФСИН, Стерлитамакская школа ДОСААФ и другие.

Известно, что в марте БашРТС планирует ограничить подачу отопления и горячей воды более 140 потребителей-должников.

При этом, по данным на 1 февраля, общий размер задолженности юридических и физических лиц в компании оценивают в 7,6 млрд рублей. Причем долги продолжают расти. Так, за месяц они увеличились на 1,2 млрд рублей.