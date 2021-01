Торгово-промышленная палата России объявила конкурс для журналистов

На региональный этап заявки принимаются в ТПП РБ до 1 февраля текущего года.

ТПП РФ и Союз журналистов России объявили новый конкурс для журналистов и редакций СМИ. Речь идет о Всероссийском конкурсе «Экономическое возрождение России». Как сообщили в ТПП Башкирии, цель конкурса – стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения проблем и успехов отечественного предпринимательства. Работы можно представить в следующих номинациях: - «Лучшие федеральные СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания)»; - «Лучшие региональные СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания)»; - «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах»; - «Лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания)»; - «Успешный старт (для журналистов до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет)». По уточненным данным, творческие работы принимаются по итогам 2020 года. Конкурс проводится в два этапа. На региональный этап заявки принимаются в ТПП РБ до 1 февраля 2021 года на электронную почту office@tpprb.ru или по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3. Телефон для контактов (3472) 276-22-67.

