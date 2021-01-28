Тимур Хакимов: «Глава Башкирии обозначил новые возможности для развития бизнеса»

Радий Фаритович отметил, что наша экономика проявила огромный запас прочности в пандемию. Предприятия не свернули инвестиционные программы, а промышленные гиганты – такие, как УМПО, «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават» - смогли провести модернизацию и запустить новые производства, сказал Тимур Хакимов, присутствовавший на оглашении послания Госсобранию-Курултаю республики в колонном зале минсельхоза РБ.