Тимур Хакимов: «Глава Башкирии обозначил новые возможности для развития бизнеса»

Тимур Хакимов: «Глава Башкирии обозначил новые возможности для развития бизнеса»

Вчера, 14:45ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии прокомментировал послание главы региона Радия Хабирова.

Глава Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов считает, что поставленные в послании главы Башкортостана Радия Хабирова задачи будут способствовать дальнейшему привлечению в регион инвестиций.

Радий Фаритович отметил, что наша экономика проявила огромный запас прочности в пандемию. Предприятия не свернули инвестиционные программы, а промышленные гиганты – такие, как УМПО, «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават» - смогли провести модернизацию и запустить новые производства, сказал Тимур Хакимов, присутствовавший на оглашении послания Госсобранию-Курултаю республики в колонном зале минсельхоза РБ.

Президент ТПП РБ отметил, что руководство республики оказывает немалую поддержку предпринимателям с помощью налоговых льгот, механизмов имущественной и финансовой поддержки бизнеса. Такого рода поддержку смогли получить уже более 50 тысяч предпринимателей.

Главой Башкортостана поставлена задача по формированию промышленной экономики нового уровня. Прорабатывается вопрос о создании второй особой экономической зоны технико-внедренческого типа («Долина»). С ее появлением республика сможет дополнительно привлечь инвестиции и развивать наукоёмкие отрасли, производство высокотехнологичной продукции и предпринимательство, считает Тимур Хакимов.

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