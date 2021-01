Тимур Хакимов: «Глава Башкирии обозначил новые возможности для развития бизнеса»

Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии прокомментировал послание главы региона Радия Хабирова.

Глава Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов считает, что поставленные в послании главы Башкортостана Радия Хабирова задачи будут способствовать дальнейшему привлечению в регион инвестиций. Радий Фаритович отметил, что наша экономика проявила огромный запас прочности в пандемию. Предприятия не свернули инвестиционные программы, а промышленные гиганты – такие, как УМПО, «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават» - смогли провести модернизацию и запустить новые производства, сказал Тимур Хакимов, присутствовавший на оглашении послания Госсобранию-Курултаю республики в колонном зале минсельхоза РБ. Президент ТПП РБ отметил, что руководство республики оказывает немалую поддержку предпринимателям с помощью налоговых льгот, механизмов имущественной и финансовой поддержки бизнеса. Такого рода поддержку смогли получить уже более 50 тысяч предпринимателей. Главой Башкортостана поставлена задача по формированию промышленной экономики нового уровня. Прорабатывается вопрос о создании второй особой экономической зоны технико-внедренческого типа («Долина»). С ее появлением республика сможет дополнительно привлечь инвестиции и развивать наукоёмкие отрасли, производство высокотехнологичной продукции и предпринимательство, считает Тимур Хакимов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter