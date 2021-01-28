Ежегодное послание Радия Хабирова Госсобранию-Курултаю Башкирии. Главное

Наш геопарк «Янгантау» первым в России и постсоветском пространстве включили в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мы уже подали заявку на новый геопарк «Торатау», куда включен весь комплекс шиханов. Потому что, так хотели жители Башкортостана. Это очень важно для всех нас, для будущих поколений. С этого года будем формировать новые туристические террито­рии и развивать сферу гостеприимства. Летом в условиях закрытия внеш­него туризма в Башкирию приехали более двух миллионов человек. У нас появится туркластер «Бурзянский», на который мы получили из федерального бюджета почти 400 млн рублей.