Ежегодное послание Радия Хабирова Госсобранию-Курултаю Башкирии. Главное

Глава Башкирии подвел итоги непростого 2020 года перед депутатами Госсобрания республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что будет говорить не только о коронавирусе, с которым республика и весь мир столкнулись впервые. Однако глава Башкирии отметил, что республика достойно выходила из разных ситуаций. Он поблагодарил жителей за огромное терпение из-за вынужденных ограничений, и с 28 января будут поэтапно сниматься антиковидные меры. О прививке от коронавируса Самое главное сейчас – обязательно сделать прививку. Я проверил ее на себе – чувствую себя прекрасно. Чем быстрее у каждого из нас появится собственный иммунитет, тем быстрее появится иммунитет коллективный. Очень прошу вас поддержать меня в этом и отнестись к этой задаче очень серьезно. О гордости Даже в этот тяжелейший год у нас есть достижения, которыми мы гордимся. Мы увидели настоящих героев нашего времени. Наши люди проявили огромный запас прочности. Я горжусь своей республикой и своими земляками. Конечно, горжусь нашими врачами и в целом системой здравоохранения. Это касается мобилизации медиков, обучения, Ситуационного антиковидного центра и многого другого. Я горжусь нашими волонтерами, трудовыми коллективами, общественными организациями, которые помогали продуктовыми наборами, заботились о стариках, бесплатно развозили врачей. Конечно, я горжусь нашими учителями, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации. Педагоги республики справились с непростой задачей дистанционного обучения. Я также горжусь нашими строителями, которые в рекордные сроки первыми в России построили новые инфекционные центры в Уфе и в Стерлитамаке. Сегодня этот опыт признали лучшим, а наши цветки курая стали расцветать в других регионах. Сердечная благодарность труженикам культуры. Наши артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-курсов. О том, как "своих не бросаем" По-прежнему мы не бросаем своих. Не бросили и в это раз. Вернули домой всех туристов, оказавшихся за пределами Башкортостана и России. Приняли решение вывести на родину вахтовиков, чтобы оградить их от массового заражения. Через обсерваторы прошли около 25 тысяч наших северян. Об экономике Башкирии в пандемию Мы не допустили обвала экономики. Перестроились и завершили почти со 100% индексом промышленного производства. Сумели удержать ситуацию благодаря современным антикризисным мерам. В национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошел в число лучших регионов, поднявшись за год с 16 на девятое место в стране. Помогли более 50 тысячам предпринимателям, ввели дополнительные налоговые льготы. Самые востребованные, доказавшие свою эффективность меры мы приняли решение продлить. О других успехах Как правительство мы сделали ставку на прорывных направлениях и добились серьезных успехов на федеральном уровне. Правительство поддержало нас в создании особой экономической зоны «Алга». Поручаю правительству республики проработать возможность расширения ее территории. Следующий шаг – формирование промышленной экономики нового уровня. Для этого мы прорабатываем вопрос о создании второй экономической зоны. В прошлом году мы начали развивать цифровую индустрию и инфраструктуру и обеспечили доступ к интернету в тысяче сел и деревень. Мы активно подключаем к высокоскоростному интернету школы. К концу этого года все школы и ФАПы будут обеспечены высокоскоростным интернетом. В декабре мы одержали победу в федеральном конкурсе, и теперь в Башкортостане образован Евразийский международный образовательный центр мирового уровня. Мы полтора года работали и добились грандиозной, я считаю, победы для нашей республики. Башкирский наукоград станет центром развития нашей республики, настоящей фабрикой стартапов. К 2024 году построим современный студенческий кампус на 10 тысяч иностранных студентов. Летом в комплексе на Заки Валиди, который долгое время простаивал, мы запускаем первую очередь IQ-парка. Это будет эффективная площадка для инвестиционного бизнеса. Самая радующая отрасль – сельское хозяйство. Мы закрепили за собой статус одной из ведущих житниц России. Объем нашей агропродукции составил 177 млрд рублей. Экспорт вырос в полтора раза. Именно благодаря героям аграрного фронта наш республиканский каравай в этом году достиг 4 млн тонн земля. Такой урожай – второй за последнее десятилетие. Высокие урожаи должны стать нашими ежегодными показателями. Ставлю задачу перед Минсельхозом довести к 2024 году урожай зерновых до 5 млн тонн. Впервые в прошлом году наши аграрии приобрели сельхозтехнику на 10 млрд рублей. В период пандемии у нас не было дефицита ни по одному товару. И тем не менее надо отладить взаимодействие производителей, переработчиков и торговых организаций от поля до прилавка. Я поставил задачу, чтобы к 2024 году Башкортостан вышел на второе место по объемам переработки в ПФО. В прошлом году завершился второй этап программы развития Зауралья. Мы разрабатываем новую стратегию развития. Планируем построить железную дорогу Сибай-Сара, которая существенно сократит грузоперевозки до границы с Казахстаном. Введем в Сибае электрическую подстанцию на 500 кВ и более 25 объектов. В прошлом году более 100 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Это один из главных и самых радостных результатов работы нашего строительного комплекса. К 2024 году мы должны окончательно решить проблему обманутых дольщиков, очень болезненную для всех. Для этого заложили средства в размере 6 млрд рублей. До 2024 года мы получим из федерального бюджета на развитие инфраструктуры жилищного строительства более 8,5 млрд рублей. Программа сельской ипотеки в нашей республике оказалась самой успешной в стране. Наша республика по объемам построенного жилья в числе лучших в стране. Мы делаем все, чтобы наши дороги и транспорт отвечали самым высоким стандартам. За два года приобрели для нашего «Башавтотранса» 723 новые машины. В этом году минимизируем количество старых автобусов. Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима признан одним из лучших в стране. Таким же станет и железнодорожный вокзал. Возрождаем востребованные ранее и открываем новые трамвайные и троллейбусные маршруты. Есть проект строительства сети туристических и транспортных канатных дорог. Очень скоро вы все это увидите. Мы приложили немало усилий и сумели оживить проект «Восточного выезда». Теперь это самая крупная стройка в новейшей истории Башкортостана. Миграционный отток сократился за прошедший год в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Уровень безработицы по сравнению с январем-ноябрем прошлого года вырос на 2% и дорос до 6%. Однозначно до конца года мы должны восстановить республиканский рынок труда. Знаменательным событием стало присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести». Путин также подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия Уфы. Наш юбилей получил федеральный статус. Мы намерены серьезно преобразить Уфу. Ни один район города не останется без внимания. Сделаем все, чтобы новая Набережная стала любимым место отдыха для жителей и гостей нашей столицы. Проведем реконструкцию Русского драмтеатра, Театра кукол, Уфимского цирка. В планах подготовки к юбилею – строительство центра спортивной борьбы, волейбола, спортивной гимнастики, технических видов спорта и, конечно, универсального футбольного стадиона. Этим летом жители Уфы смогут насладиться парком «Кашкадан» с чистой водой и современными пространствами. Все жители республики с благодарностью восприняли указ президента о присвоении звания Героя России командиру 112-й башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Сейчас полным ходом идет реконструкция Советской площади в Уфе – ее украсит замечательный памятник этому народному герою. В прошлом году мы достойно встретили 75-летие Великой Победы и передали в музей золотую звезду генерала Шаймуратова, провели парады для ветеранов войны, в онлайн-режиме акцию «Бессмертный полк». В прошлом году мы утвердили новую дату. 13 ноября – день 112-й башкирской кавалерийской дивизии и две региональные награды – орден Шаймуратова и Аксакова. Также этот год будет отмечен 230-летием со дня рождения Сергея Аксакова, 190-летием со дня рождения Акмуллы, 100-летие со дня рождения Нажипа Асанбаева, 80-летие со дня рождения Сергея Довлатова. Наш геопарк «Янгантау» первым в России и постсоветском пространстве включили в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мы уже подали заявку на новый геопарк «Торатау», куда включен весь комплекс шиханов. Потому что, так хотели жители Башкортостана. Это очень важно для всех нас, для будущих поколений. С этого года будем формировать новые туристические террито­рии и развивать сферу гостеприимства. Летом в условиях закрытия внеш­него туризма в Башкирию приехали более двух миллионов человек. У нас появится туркластер «Бурзянский», на который мы получили из федерального бюджета почти 400 млн рублей. Наша задача – существенно снизить смертность. Мы возобновляем всеобщую диспансеризацию. Будем расширять лучшие практики по профилактике и лечению ковида. Продолжается строительство Уфимского хосписа, приступаем к строительству Центра детской онкологии и гематологии. В следующем году на модернизацию первичного звена здравоохранения направим более 20 млрд рублей. С 1 сентября мы обеспечили всех учеников начальных классов горячим питанием. Мы поставляем качественные продукты местных производителей. Недостатки в этой работе у нас есть – дети жалуются, где-то не едят. Но мы должны обеспечить их качественным питанием. Об извинениях с трибуны Бельский мост продолжаем строить, строим новую вставку. Прокладываем очень нужную дорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Решаем вопрос по реконструкции Затонского и Шакшинского мостов. И сегодня с этой трибуны я хочу извиниться перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение, безусловно. Но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать. Зато когда мы в сжатые сроки завершим все работы, ситуация на въезде в столице значительно улучшится. Ставлю задачу перед Правительством республики завершить реконструкцию путепровода к 1 сентября 2021 года. О ситуации с большими счетами за отопление Скажу также о ситуации, связанной с переходом на оплату отопления по факту. Она вызвала очень многочисленные и обоснованные жалобы жителей на перетопы в квартирах и неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. И эти многие факты подтвердились. Там, где ошибки допущены, мы их все исправим и будем возвращать людям деньги. Но при этом такое не должно больше повторяться. И соответствующее поручение Правительству я уже дал. Послесловие 2020-й стал особым годом, о котором, конечно, мы будем помнить. Всем было очень непросто. Я могу искренне сказать, что сделал все для того, чтобы мы с честью выдержали эти испытания. Понимаю, что каждое мое решение могло стать фатальным. И если что-то было бы сделано неправильно, то я бы нес этот тяжелый груз, не перекладывая ответственности на других. Каждое мое действие было продиктовано одним – желанием помочь людям. Мы с верой и надеждой вошли в 2021 год. Уверен, он будет успешным. Я как Глава республики отвечаю за всех ее жителей. И умудренных опытом и совсем ещё юных. С разной жизненной позицией, убеждениями и взглядами. В том числе и тех, кто нас справедливо критикует. Тем не менее, я уверен, что мы достойно пройдем наш общий путь, проявляя мудрость и уважение друг к другу, общую волю и упорство в достижении цели, укрепляя наше единство. Как говорят в нашем народе, «Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет». Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность!

