Белорусские нефтепродукты будут возить через российские порты

Больше трех миллионов тонн белорусских нефтепродуктов теперь будут перевозить через российские порты.

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что Россия и Белоруссия заключили договор на перевозку белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Ранее шесть миллионов тонн нефтепродуктов РБ экспортировала через порты Прибалтики. Теперь три миллиона триста тысяч тонн будут возить через российские порты. Отмечается, что поддержка Белоруссии со стороны Российской Федерации способствует экономической интеграции государств. Теперь процесс перевода логистических потоков из портов Прибалтики в Порты Ленинградской области, ранее начатый Россией, будет продолжен с участием РБ. Такое решение является экономически привлекательным для отечественных портовиков, а для их коллег из Прибалтики принесет убытки из-за потери грузопотока. И если эти страны продолжат враждебную риторику, белорусский нефтяной экспорт полностью уйдет в порты Российской Федерации, а Белоруссия построит на территории РФ грузовой терминал, о чем не так давно говорил Александр Лукашенко.

