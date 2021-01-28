Белорусские нефтепродукты будут возить через российские порты

Такое решение является экономически привлекательным для отечественных портовиков, а для их коллег из Прибалтики принесет убытки из-за потери грузопотока. И если эти страны продолжат враждебную риторику, белорусский нефтяной экспорт полностью уйдет в порты Российской Федерации, а Белоруссия построит на территории РФ грузовой терминал, о чем не так давно говорил Александр Лукашенко.