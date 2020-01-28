В Башкирии сообщили, что на предприятиях ожидаются сокращения

Всего в региона планируется уволить 2,2 тысяч человек, в Уфе – 1,8 тысяч человек, передает РБК-Уфа.

Немало сотрудников планируют уволиться и в Башкирской содовой компании – 137 человек переведут из рабочих на аутсорсинк. На Учалинском ГОКе уволят 126 человек из-за снижения спроса на продукцию, еще 64 сотрудника будут сокращены в башкирском филиале Сбербанка. В связи с оптимизацией также увольняют 62 человека на «Уфаоргсинтезе», будет также ликвидировано подразделение «Дома ребенка» – 56 сотрудников, в связи с ликвидацией 54 человека лишатся работы на «Нефтеавтоматике», и 53 в связи с ликвидацией Роскоснаббанка.