В Башкирии планируют на четверть сократить количество чиновников
Сегодня, 16:21ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Поручение о сокращении госслужащих в Башкирии дал глава региона Радий Хабиров.
Руководитель республики дал поручение уменьшить количество госслужащих к 2024 году на четверть. РБК-Уфы со ссылкой на первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова сообщает, что сокращение в среднем составит около 5% в год.
Он отметил также, что «процесс уже начался», и к настоящему моменту сокращены 100 человек. По планам властей, информирует издание, собрать мобильную команду, которая сможет эффективно справляться со своими задачами. Планируется также сократить финансирование на содержание госаппарата.
На данный момент в регионе насчитывается порядка пяти тысяч государственных гражданских служащих, Андрей Назароч заявил, что с теми задачами, которые сейчас стоят перед регионом, смогут справится и четыре тысячи человек.
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