В Башкирии планируют на четверть сократить количество чиновников

Руководитель республики дал поручение уменьшить количество госслужащих к 2024 году на четверть. РБК-Уфы со ссылкой на первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова сообщает, что сокращение в среднем составит около 5% в год.

Он отметил также, что «процесс уже начался», и к настоящему моменту сокращены 100 человек. По планам властей, информирует издание, собрать мобильную команду, которая сможет эффективно справляться со своими задачами. Планируется также сократить финансирование на содержание госаппарата.