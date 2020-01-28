Башкирия получит 8,3 млн рублей на развитие цифровой экономики региона

Субсидия выделяется в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

— Федеральное софинансирование направят на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление». Он предусматривает перевод сведений и сервисов единой системы межведомственного взаимодействия в электронный вид, — пояснила пресс-секретарь Минцифразвития РБ Алевтина Даутова.

Как отмечают специалисты, развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). С ее помощью можно будет передавать информацию между ведомствами гораздо быстрее, фактически — повысить оперативность и качество предоставления госуслуг.

Третья версия СМЭВ позволит реализовать проект суперсервисов — новый тип госуслуг, без использования бумаг и визитов в учреждения. Благодаря ему, пользователь сможет получить весь необходимый комплекс услуг буквально в «один клик».