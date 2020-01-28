Башкирия получит 8,3 млн рублей на развитие цифровой экономики региона
Соответствующее соглашение заключено между республиканским правительством и Минкомсвязью России.
Субсидия выделяется в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.
— Федеральное софинансирование направят на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление». Он предусматривает перевод сведений и сервисов единой системы межведомственного взаимодействия в электронный вид, — пояснила пресс-секретарь Минцифразвития РБ Алевтина Даутова.
Как отмечают специалисты, развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). С ее помощью можно будет передавать информацию между ведомствами гораздо быстрее, фактически — повысить оперативность и качество предоставления госуслуг.
Третья версия СМЭВ позволит реализовать проект суперсервисов — новый тип госуслуг, без использования бумаг и визитов в учреждения. Благодаря ему, пользователь сможет получить весь необходимый комплекс услуг буквально в «один клик».
— Для того, чтобы госуслуги предоставлялись быстро и качественно, следует модернизировать внутренние процессы между ведомствами по сбору и обмену сведениями. Предоставленная субсидия позволит Башкирии в течение 2020 года оцифровать порядка 50 реестров сведений, которыми пользуются органы власти при предоставлении госуслуг. Совершенствование СМЭВ обеспечит оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе, с файлами большого объема и реестрами данных, — подчеркнул начальник отдела развития государственных и муниципальных услуг и сервисов Минцифразвития РБ Марат Шагабутдинов.