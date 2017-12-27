В Башкирии депутат снял на видео умирающих от голода совхозных коров

Побывавший на месте событий местный депутат потребовал разъяснений от властей и прокуратуры.

Депутат городского совета Благовещенска Сергей Жуков опубликовал шокирующий видеоролик, сделанный на заброшенной ферме ООО «Нева» в селе Покровка Благовещенского района республики.

Местная жительница, душой болеющая за животных, пригласила депутата, чтобы тот зафиксировал жуткое состояние, в котором находятся совхозные животные. Часть коров пребывает в крайне истощенном состоянии и без сил лежит на заледеневшем грязном полу. По мнению сельчанки, сопровождавшей депутата и комментировавшей увиденное, животных почти нечем кормить. Два скотника кормят животных сеном, но их усилия не помогут исправить ситуацию. Во воре видны останки уже погибших животных.

Главная проблема происходящего заключается в том, что местное хозяйство испытывает серьезные финансовые проблемы, с которыми связано плачевное состояние ферм, задержки зарплаты и, соответственно, отсутствие персонала.

Примечательно, что журналисты Медиакорсети всего 2-3 месяца назад побывали в данном хозяйстве по приглашению той же самой сельчанки. Однако в ходе той поездки нам не удалось застать руководство хозяйства врасплох, и на ферме перед нашим приездом сумели навести хотя бы относительный порядок. При этом истощенное состояние животных все равно бросалось с глаза.

Директор ООО «Нева» тогда пояснил Медиакорсети, что пришел в этот бизнес четыре года назад. За это время он столкнулся со многими трудностями, в частности, со сложностями при получении субсидий и кредитов, кадровым голодом в условиях деревенского алкоголизма и прочих неразрешимых проблем.

- Сложно воссоздавать из пепла, - сказал тогда директор хозяйства.

Как подтвердил депутат Сергей Жуков, ситуация в хозяйстве не поправилась, а, наоборот, стала еще хуже.

- Я направил запросы в Министерство сельского хозяйства и прокуратуру. Надеюсь, что территорию предприятия посетят представители этих ведомств и примут меры для спасения животных, - сообщил Сергей Жуков.

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.