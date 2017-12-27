На строительство центра спортподготовки в Уфе уйдет 1,23 млрд. рублей

Центр расположится в микрорайоне Затон.

25 января пройдет аукцион по отбору подрядчика строительно-монтажных и пусконаладочных работ на второй очереди строительства центра спортподготовки в Затоне на улице Камышлинской, сообщает «Коммерсант-Башкортостан».

Планируется заключить контракт до 1,23 миллиарда рублей. Работы, которые должны будут завершиться в 2019 году, профинансирует республиканский бюджет.

Вторая очередь предполагает строительство выставочного центра, бассейна, гостиницы, кафе, объектов энергетического и транспортного хозяйства и связи, инженерных сетей.