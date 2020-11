В Башкирии в городе Октябрьском появится новый объект придорожного сервиса. План проекта сегодня утвердил глава Башкирии Радий Хабиров во время «Инвестчаса».

Известно, что инвестором выступает компания «ТракДетальОкт». Они планируют вложить около 50 миллионов рублей. Помимо этого, бизнесмены хотят переместить в Башкирию из Татарстана два своих магазина для грузовых иномарок. Что качается нового придорожного комплекса, по словам первого заместителя премьер-министра правительства РБ Рустама Муратова, он будет состоять из станции технического обслуживания, кафе и автостоянки. Объект расположится вдоль трассы М-5 на территории города Октябрьский.

