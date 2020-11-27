Тимур Хакимов: закон о Торгово-промышленной палате принят депутатами единогласно

Тимур Хакимов: закон о Торгово-промышленной палате принят депутатами единогласно

Вчера, 14:56Экономика
Закон «о ТПП РБ» был поддержан правительством Республики Башкортостан и принят в трех чтениях единогласно депутатами всех фракций.

27 ноября 2020 года на заседании Госсобрания-Курултай Республики Башкортостан президент ТПП РБ Тимур Хакимов представил на рассмотрение проект закона «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан», который призван регламентировать взаимодействие палаты с органами государственной власти и местного самоуправления, упорядочить участие палаты в реализации программ по поддержке предпринимательства, развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей республики.

Закон «о ТПП РБ» был поддержан правительством Республики Башкортостан и принят в трех чтениях единогласно депутатами всех фракций.

На сегодняшний день подобные законы действуют в 22 субъектах Российской Федерации и уже доказали свою эффективность.

7 ноября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Закон № 349-ФЗ наделил торгово-промышленные палаты правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактически ТПП РБ с момента создания выполняет функции организации инфраструктуры поддержки предпринимательства: оказывает информационно-консультационные, образовательные и юридические услуги, организовывает большое количество мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательской деятельности и продвижение продукции бизнеса на внешние рынки.

Сегодня ТПП РБ – это самое большое бизнес-объединение республики, которое оказывает свыше трехсот услуг бизнесу. Членами палаты являются индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, а также крупнейшие налогоплательщики республики.

По итогам прошлого года ТПП РБ заняла первое место после Москвы по количеству проведенных конгрессно-выставочных мероприятий и международных форумов.

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации поручено региональным торгово-промышленным палатам инициировать разработку и принятие региональных законов о палатах.

Принятие закона «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан» позволит палате напрямую участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса с привлечением федерального финансирования.

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