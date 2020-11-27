Тимур Хакимов: закон о Торгово-промышленной палате принят депутатами единогласно

27 ноября 2020 года на заседании Госсобрания-Курултай Республики Башкортостан президент ТПП РБ Тимур Хакимов представил на рассмотрение проект закона «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан», который призван регламентировать взаимодействие палаты с органами государственной власти и местного самоуправления, упорядочить участие палаты в реализации программ по поддержке предпринимательства, развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей республики.